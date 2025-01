“Fondo Eccellenze: 76 milioni di euro per valorizzare chi tiene in alto il made in Italy”

“Un anno di risultati: Fondo Eccellenze. 76 milioni di euro per valorizzare chi, ogni giorno, lavora per mantenere alta la bandiera del made in Italy. Un sostegno mirato a far investire in innovazione ristoranti, pasticcerie, gelaterie e altre attività che rappresentano l’eccellenza italiana, utilizzando con maestria prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e biologici”. Lo ha scritto sui social il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Che, tracciando un bilancio del Fondo, aggiunge: “non ci siamo fermati qui: con questa misura, formiamo giovani talenti e garantiamo alle imprese personale qualificato, preparato per affrontare al meglio le sfide del mercato e produrre qualità. Crediamo in un’agroalimentare che non solo celebra la tradizione, ma investe nel futuro. Per il Governo Meloni, sostenere i giovani e offrire loro opportunità concrete significa garantire che il made in Italy resti un simbolo di qualità e innovazione nel mondo”.

