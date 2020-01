Fontana Candida, Docg Frascati Superiore Vigneto Santa Teresa 2018

L’azienda, una delle realtà che compongono il variegato mosaico enoico del Gruppo Italiano Vini, si trova nell’Agro Tuscolano, a Monteporzio Catone (sulla collina che le dà il nome) e conta su 97 ettari di vigneto, per una produzione media di 2.500.000 bottiglie. I terreni sono contraddistinti dalle “pozzolane” o “terrinelle”, ceneri vulcaniche, che hanno originato suoli sabbiosi e profondi. Sessanta anni di storia aziendale sulle spalle - la cantina cominciò ad imbottigliare nel 1958 - e un legame con i grandi numeri tipico delle realtà produttive dei Castelli Romani non hanno ostacolato la ricerca di una qualità convincente, soprattutto da quando il Giv è l’“azionista di maggioranza”. Un elemento quest’ultimo che fa il paio con un innalzamento qualitativo della denominazione, verificatosi in tempi più recenti. I vini hanno una cifra stilistica immediata ma non banale, in linea con il miglioramento complessivo dell’areale. Il Frascati Superiore Vigneto Santa Teresa è ottenuto dalle uve provenienti dall’omonimo vigneto di 13 ettari di proprietà aziendale, considerato un vero e proprio Cru. Dal colore dorato chiaro, la versione 2018 ha naso che profuma di melone e nespola, mandorla amara e biscotto, erbe aromatiche e pietra focaia. Al palato, domina la sapidità, ma non mancano un tocco di morbidezza e una buona fragranza a rendere il sorso goloso, con finale che si fa piacevolmente ammandorlato.

