Fontanafredda, Docg Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Renaissance 2020

La Fiducia genera Coraggio, un sentimento contagioso. Dopo la Speranza (annata 2018) e la Fiducia (annata 2019) Fontanafredda prosegue il suo progetto “Renaissance”, parole illustri per una nuova umanità: lo fa con il Coraggio, dedicato all’annata 2020 del Barolo del Comune di Serralunga d’Alba. È stato presentato in anteprima in attesa dell’uscita ufficiale sul mercato ad aprile 2024. «Il coraggio nasce dalla paura gestita, e quella non ci è venuta a mancare nel 2020. È una dedica alle nuove generazioni» dice Oscar Farinetti, proprietario di Fontanafredda 120 ettari di vigneti certificati bio a Serralunga d’Alba, nelle Langhe. «È il terzo Barolo di una collezione di 10 sentimenti - spiega - che nella storia della nostra civiltà hanno dato origine alle rinascite collettive. Ogni sorso vuole risvegliare lo spirito critico di chi lo beve con lo scopo di costruire una nuova umanità fatta di nuovi valori incentrata sul rispetto per le persone». Hanno dato il loro contributo in un opuscolo che accompagna la bottiglia lo scrittore veneziano Antonio Scurati, vincitore del Premio Campiello e del Premio Strega, e l’illustratrice torinese Monica Barengo. Dopo 30 mesi in botte di rovere e 6 mesi in cemento diventa un Barolo elegante con sentori floreali, di frutti rossi, balsamici e speziati. I tannini sono gentili, come la terra di Serralunga vuole. Sarà perfetto con uovo e una grattata di tartufo bianco d’Alba.

(Fiammetta Mussio)

