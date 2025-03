Formare professionisti esperti dei distretti produttivi e delle Dop e Igp made in Italy

Formare professionisti capaci di coniugare la cultura agroalimentare di qualità con competenze avanzate nei settori dell’ospitalità e del turismo: è l’obbiettivo della Fondazione Qualivita e dell’Università per Stranieri di Perugia che uniscono le forze per dare vita a un progetto innovativo, volto a formare la nuova generazione di ambasciatori del made in Italy. Con un’attenzione particolare alla sinergia tra formazione accademica, tutela delle produzioni a qualità certificata e valorizzazione del patrimonio enogastronomico e turistico italiano, questa collaborazione mira a consolidare l’eccellenza del settore. La partnership si integra nel corso di laurea “Made in Italy, Cibo e Ospitalità” (Mico), un programma interclasse unico in Italia che unisce le Scienze del Turismo con le Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia.

In particolare, Fondazione Qualivita si concentrerà sui prodotti Dop e Igp, collaborando con alcuni dei principali Consorzi italiani, tra cui quelli di Mozzarella di Bufala Campana Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Olio Riviera Ligure Dop, Burrata di Andria Igp e Prosciutto di Parma Dop. Grazie a questa collaborazione, gli studenti avranno l’opportunità di acquisire una conoscenza approfondita dei distretti produttivi italiani e delle attività svolte per tutelare e promuovere le Indicazioni Geografiche, unendo teoria e pratica.

Il laureato Mico diventerà, così, un autentico “ambasciatore del made in Italy”, con un approccio interdisciplinare che integra competenze culturali, tecniche e manageriali. L’obiettivo finale è quello di valorizzare l’eccellenza del cibo italiano nel panorama globale, rispondendo alla crescente domanda internazionale di prodotti che uniscono tradizione e innovazione sostenibile.

“Questa collaborazione fornirà ai nostri studenti gli strumenti concreti per inserirsi in un mercato globale sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità”, ha sottolineato il professor Luigi Mundula, presidente del corso Mico, mentre Mauro Rosati, dg Fondazione Qualivita, ha aggiunto: “trasferire il nostro know-how alle nuove generazioni è fondamentale per garantire un futuro alle eccellenze italiane, in un contesto sempre più competitivo”.

Mico e Fondazione Qualivita si impegnano, quindi, a formare una nuova classe di professionisti che possano promuovere il made in Italy in modo consapevole ed efficace, assicurando che l’Italia rimanga un punto di riferimento globale per qualità, tradizione e innovazione nel settore agroalimentare.

Copyright © 2000/2025