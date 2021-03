Franco Pacenti, Docg Brunello di Montalcino 2016

L’azienda Franco Pacenti sorge ai piedi della collina di Montalcino, sul versante nord est, nella conca del Canalicchio, zona classica dell’areale. Fondata negli anni ‘60 da Rosildo Pacenti, è gestita attualmente dal figlio Franco e dai suoi figli Lisa, Serena e Lorenzo, la terza generazione della famiglia a consolidare un’impresa squisitamente familiare, cifra che definisce molte realtà produttive di Montalcino. L’estensione aziendale è di 36 ettari di cui 10 a vigneto, dove viene coltivato unicamente il Sangiovese dal quale nascono il Rosso di Montalcino, il Brunello e il Brunello Riserva. I vigneti, esposti a nord-est, si trovano intorno ai 300 metri sul livello del mare su terreni di medio impasto tendenzialmente argilloso con un’età media dei ceppi di 25 anni. In cantina, l’approccio è tendenzialmente tradizionale con prolungate macerazioni sulle bucce e lunghi affinamenti in botti di rovere medio grandi. Il risultato sono vini generosi e non privi di potenza, che colgono sfumature espressive peculiari, dentro una zona probabilmente più incline a Sangiovese fini e reattivi. Nel Brunello 2016 i profumi sono ben bilanciati fra profumi dolci di ciliegia e arancia rossa, note ematiche, vegetali di rovo e balsamiche di elicriso. In bocca è spiccatamente fresco, con un cenno leggero di amarezza subito lenito da una vena sapida che allarga il sorso lasciando spazio al ricordi balsamici e agrumato in chiusura.

