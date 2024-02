Franco Pacenti, Docg Brunello di Montalcino Rosildo 2019

Nel solco della tendenza produttiva che sempre più si sta impadronendo del portafoglio etichette del Brunello di Montalcino (a scapito, probabilmente della tipologia Riserva) la “selezione” o “Cru”, Rosildo della cantina di Franco Pacenti è uscita per la prima volta con l’annata 2016. Il nome rimanda al fondatore dell’azienda che la fece nascere nel 1962, ai piedi della collina di Montalcino, sul versante nord est della denominazione, nella conca del Canalicchio. Si tratta di un classico Sangiovese in purezza ottenuto da una lunga macerazione e poi maturato in legno grande per 36 mesi. La versione 2019 possiede aromi di sottobosco, piccoli frutti rossi maturi e spezie. In bocca, il sorso è autorevole, dai tannini solidi e saporiti che segnano uno sviluppo contrastato e un finale ampio con nota agrumata di congedo. Oggi a condurre questa realtà composta da 11 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie ci sono Franco Pacenti insieme ai nipoti Lorenzo, Lisa e Serena. In cantina, l’approccio è tendenzialmente tradizionale con prolungate macerazioni sulle bucce e lunghi affinamenti in botti di rovere medio grandi. Il risultato sono vini generosi e non privi di potenza, che colgono sfumature espressive peculiari, dentro una zona forse più incline a Sangiovese fini e reattivi, una chiave di lettura stilistica che la famiglia Pacenti sta iniziando a mettere meglio a fuoco.

(fp)

