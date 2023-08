Fratelli Berlucchi, Docg Franciacorta Brut Nature Freccianera 2018

Questo Freccianera Nature 2018 porta con sé i profumi dolci e rotondi della frutta gialla matura, come quella del melone, della pesca e del mango, con il tocco bianco e delicato della mandorla e la sontuosità elegante della crema chantilly, dando così spazio in prevalenza allo Chardonnay a livello olfattivo. Una certa dolcezza permane anche in bocca, enfatizzata dalla spiccata cremosità del sorso, mentre si fa poi avanti un deciso carattere sapido, sia iodato che minerale, che questa volta porta in rilievo toni floreali e di piccoli frutti di bosco tipici del Pinot Nero. La versione Nature è solo uno dei tasselli che compongono la linea Freccianera dei Fratelli Berlucchi: ci sono infatti anche il Brut, il Rosé, il Satèn e la Versione Alata, che si accompagnano alle due Riserve - Brut e Zero - di Casa delle Colonne, al Brut 25 e un paio di Curtefranca. Una decina di etichette che nascono dall’esperienza di una storia centenaria, iniziata ai tempi di Cavour con il giovane Francesco Berlucchi, che si prende cura della tenuta di Ignazio de Terzi Lana dopo la sua decisione di dedicarsi alla politica. Dal matrimonio di Francesco Berlucchi nascono due figli - Ignazio e Antonio: i discendenti del primo daranno vita alla Guido Berlucchi, la progenie del secondo porteranno avanti l’azienda fondata dai genitori nel 1927 e che oggi conta su 70 ettari di vigna fra Borgonato e Cortefranca e un’antica cantina affrescata.

(ns)

