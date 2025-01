Frerejean Frères, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Grand Cru VV26

Lo Champagne Blanc de Blancs Cuvée VV26, ottenuto da uve Chardonnay dei vigneti Grand Cru della Côte de Blancs, matura per 7 mesi in rovere dove svolge anche la fermentazione mallolattica, per poi restare sui suoi lieviti per 7 anni. È un assemblaggio di due annate diverse - la 2008 e la 2009 - di colore giallo paglierino brillante e perlage fine e definito, che possiede profumi che rimandano agli agrumi, al mango, al frutto della passione e alla papaya, con tocchi leggermente pepati e affumicati. In bocca il sorso è cremoso e fragrante, dalla carbonica ben dosata e dallo sviluppo continuo e vivace, fino ad un finale croccante e saporito. La Maison Frerejean Frères, con sede ad Avize, fa capo a Guillaume, Richard e Rodolphe Frerejean-Taittinger, da sempre legati al mondo Champagne. Un segnale che arriva chiaro dal secondo cognome dei tre fratelli - Taittinger, ricordiamolo, dal 1932 uno dei punti di riferimento tra le grandi maison di Champagne - che affianca quello di Frerejean e che è diventato firma di questa realtà all’esordio produttivo nel 2005, con un progetto commerciale ben ancorato alla migliore tradizione enoica dell’areale. Le uve aziendali - esclusivamente provenienti da vigneti Premier Cru e Grand Cru - arrivano in prevalenza dalla Côte des Blancs e vengono elaborate in una cantina terza, dando vita a vini che riposano dai 5 ai 7 anni in bottiglia prima della sboccatura.

(fp)

