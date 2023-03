Fuoriclasse in cucina e giramondo, Edoardo Franco è il nuovo “MasterChef” italiano

Fuoriclasse e giramondo, Edoardo Franco, 26 anni, grazie ad una ricerca di sapori d’alta cucina sperimentale frutto di pura passione, da ex rider da Varese, è il nuovo “MasterChef” italiano, il n. 12 del talent show culinario più seguito della Tv, dopo una finale difficilissima e non scontata, ieri sera su Sky Uno, creando grandi piatti dalle materie prime più nobili nella loro semplicità, comuni all’alta cucina come a quella di casa, e in tutto il mondo. Super ospite, la chef nordirlandese Clare Smyth, allieva di Gordon Ramsey, “Best Female Chef” per la “World’s 50 Best Restaurant” 2018 (quando ha cucinato anche per le nozze di Harry e Meghan) e tristellata dal 2021 con il suo ristorante Core by Clare Smyth nel cuore di Notting Hill a Londra, prima e unica chef donna a detenere tre Stelle Michelin nel Regno Unito, come abbiamo raccontato su WineNews. E che è stata decisiva nella scelta, accanto ai giudici più amati della tv, i grandi chef Antonino Cannavacciuolo (che alla vigilia della nuova edizione aveva ottenuta la terza Stella Michelin con il suo ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio, ndr), Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

A conquistare definitivamente i giudici, il menù “Tutto mondo” di Edoardo, ispirato al murales di Keith Haring nella Chiesa di Sant’Antonio Abate a Pisa, e “pensato per gli abitanti di tutto il mondo, perché il cibo deve unire e i miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività”: dall’antipasto “Medievale ma non troppo”, una barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione, intruglio medievale, latticello e porro fritto, accompagnato da infuso alla barbabietola e aneto, ai “Ravioli kebab”, una polpetta di agnello speziato dentro un fagottino di pasta all’uovo servito con salsa all’albicocca e foglie di carota, dalle “Capesante al curry”, dolci e delicate, speziate e profumate, con l’aggiunta di maionese al corallo e coriandolo fritto, al dessert “Matrimonio in bianco”, una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e inserto di maracuja. A contendersi con lui in finale, il titolo di nuovo “MasterChef” d’Italia, Antonio Gargiulo detto “Bubu”, studente di soli 19 anni, nato a Vico Equense come chef Cannavacciuolo e cresciuto a Cagliari, con il menù “Io tra isola e golfo”, la Campania e la Sardegna, e Thi Hue Dihn, 27 anni, dal Vietnam con il sogno di nobilitare la professione di chef nel suo Paese, con il menù, omaggio alla natura, “La sinfonia di stagione”.

Al vincitore del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, dopo una finale che, in termini di ascolti, è stata la migliore delle ultime tre edizioni (con una media di oltre 1 milione di spettatori e il 5,31% di share), 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette “Daje! - La mia cucina senza confini”, edito da Baldini+Castoldi e in uscita dal 10 marzo, un Corso di Alta Formazione ad Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, fondata dal maestro degli chef italiani Gualtiero Marchesi, a Colorno, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy, creato in collaborazione con “Destination Gusto”.

