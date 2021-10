Gaudio - Bricco Mondalino, Doc Grignolino del Monferrato Casalese Gaudio 2020

La famiglia Gaudio, classica enclave di vignaioli da generazioni, come spesso si incontra nel Piemonte enoico, possiede vigneti nei comuni di Vignale, Camagna, e Casorzo, dove vengono coltivate le classiche varietà dell’areale del Monferrato, Barbera, Grignolino, Freisa Cortese e Malvasia, con qualche mirata digressione internazionale verso il Merlot e il Syrah, su un totale di 19,50 ettari a vigneto. La gamma dei vini privilegia le etichette a denominazione, declinate in diverse versioni ed affinate in acciaio e in legno prevalentemente in barrique tonneau, per una produzione complessiva di 100.000 bottiglie. L’azienda con sede a Vignale Monferrato produce la rara Malvasia di Casorzo e Barbera d’Asti e del Monferrato, ma a recitare il ruolo più importante è il Grignolino aziendale, vero e proprio “marchio di fabbrica” della famiglia Gaudio. Una tipologia spesso lasciata in posizione di retroguardia ma che invece esprime in modo del tutto convincete il vino da tutto pasto ed immediatamente beverino. Il Grignolino Gaudio 2020 possiede naso invitante contraddistinto da profumi di fragole di bosco e ciliegia, fiori rossi e un delicato tocco pepato. In bocca, il sorso è immediatamente goloso, fresco, scorrevole e succoso e mantiene costante la propria fragranza grazie ad una brillante vena acida che dona vivacità e ritmo anche al frutto, fino ad un finale persistente che rimanda alla ciliegia fresca.

