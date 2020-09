Gdo, continua la crescita del vino, guidata da spumanti e vini di qualità. L'osservatorio Coop

A WineNews Francesco Scarcelli Brands Purchasing Manager Wines, Beers and Spirits di Coop Italia: “I trend registrati durante il lockdown hanno tenuto: continua la corsa delle bollicine, anche dolci, che crescono a doppia cifra, i fermi mantengono la loro costante crescita. La una tendenza dice in un consumo che punta alla maggior qualità. Molte cantine si sono affacciate al mondo della grande distribuzione solo in era Covid, e questo, oltre alle richieste dei consumatori, spingono per un offerta che crescerà ancora in qualità”.

