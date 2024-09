Gerardo Cesari, Doc Garda Bianco Centofilari 2023

Gerardo Cesari, cantina della Valpolicella fondata nel 1936, ha arricchito la propria linea “Centofilari”, con due nuovi bianchi - un Pinot Grigio e un blend a base di Garganega e Chardonnay - ottenuti sulle sponde del Lago di Garda, ad affiancarsi al Lugana. Il Bianco Centofilari 2023, da Garganega e Chardonnay maturato per 2 mesi sui suoi lieviti, profuma di frutti tropicali, agrumi e fiori bianchi. In bocca il sorso è agile, sapido e fragrante, sviluppandosi continuo e terminando in un finale croccante ed intenso. Il vigneto Centofilari, 10 ettari di estensione allevati a guyot, si trova tra i comuni di Peschiera e Pozzolengo, su suoli limosi e calcarei. Fondata nel 1936 da Gerardo Cesari e pioniera nell’esportazione dell’Amarone oltre oceano, oggi questa realtà produttiva con sede a Cavaion Veronese è protagonista della Valpolicella - 102 gli ettari a vigneto (8 di proprietà e il resto gestito da conferitori di provata fiducia), con le sottozone Bosan-Marano a svolgere il ruolo di protagoniste - con due cantine, quella di Cavaion e quella di Fumane, da cui escono, in media, 3.800.000 bottiglie di produzione complessiva. Dal 2014 fa parte del Gruppo Caviro, il primo produttore di vino in Italia, che ne ha consolidato il peso produttivo e il futuro commerciale (e che controlla anche la toscana Leonardo da Vinci Spa), esportando in 50 paesi nel mondo. Oggi è guidata dal direttore generale Giovanni Lai.

