Gerardo Cesari, Docg Amarone della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2015

È un Amarone della Valpolicella Classico che gioca sulle tonalità scure delle note balsamiche e terrose, il Bosan Riserva 2015 di Gerardo Cesari, cui si aggiungono in seconda battuta i tipici profumi di ciliegia in confettura, pepe e vaniglia. In bocca esordisce dolce, poi sapido e caldo, aderente a tutto sorso grazie a tannini decisi ma ben amalgamati, che imprimono bene il sapore di ciliegia e cioccolato fondente. Risultato di un invecchiamento di 3 anni in barrique francesi e 15 mesi di affinamento in bottiglia, origina dal vigneto terrazzato omonimo situato a Marano della Valpolicella a 500 metri di altezza composto da suolo calcareo e in parte vulcanico. Della stessa linea fanno parte un Valpolicella Superiore e un Ripasso Superiore, affiancati dai vini più contemporanei della linea Classics e quelli del Garda della linea Centofilari. Un patrimonio di etichette e di vigneti costruiti a partire dal 1936 da Gerardo Cesari e che si è sviluppata nel tempo contribuendo alla diffusione dei vini di Valpolicella nel mondo. Oggi conta su 110 ettari vitati in Valpolicella (di cui 8 di proprietà e 10 situati a Lugana), la sui produzione confluisce nelle due cantine poste a Cavaion e Fumane, da cui escono una media di 3,8 milioni di bottiglie l’anno. Dal 2014 è entrata a far parte del gruppo Caviro, che comprende anche la Leonardo da Vinci Spa, a rappresentare i vini toscani nella più grande cantina d’Italia.

