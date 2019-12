Gianfranco Fino, Salento Igt Primitivo Es 2017

Il piacere di raccontare. Sì, perché quando ci s’imbatte in uomini (e donne) che non mancano mai di riempire la loro vita con millanta imprese, non fermandosi mai e continuando a cambiar pelle pur rimanendo ineludibilmente se stessi, il cronista vede la penna quasi scorrere da sola, viste le tante cose da mettere in fila. Gianfranco Fino aveva la passione per la vela, prima, ma poi quella ancor più coinvolgente per sua moglie Simona, che oggi lo affianca mirabilmente in quest’avventura intrapresa nel 2004 con l’acquisto del primo impianto ad alberello, da cui non si sarebbero più fermati fino alla recente acquisizione di un ulteriore ettaro (in tutto siamo a ventidue) comprensivo di vigne di oltre sessant’anni di età. Inoltre, ulteriori viti quasi centenarie erano già state salvaguardate dai Nostri, nel territorio che muove da Sava a Manduria. A tutto ciò va aggiunta l’edificazione della nuova superba cantina, collocata d’effetto proprio in mezzo al vigneto. Il Primitivo Es, come al solito, è uno schianto: arriva parzialmente dalle vigne più vecchie di quella parcella sopra citata e da un lungo affinamento in bottiglia, per regalare un potpourri olfattivo di ampiezza impressionante fatto di cacao e arancia rossa, di prugna e cioccolato. In bocca è materico ma elegante e persistente, con finale piacevolmente contrastato dalla chiusura equilibratamente amarognola: un campione.

(Fabio Turchetti)

