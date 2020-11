Gianfranco Fino, Salento Igt Primitivo Sé 2018

Nella Puglia enoica, patria di vitigni mediterranei dal forte temperamento, come il Primitivo ma anche il Negroamaro, probabilmente l’azienda capace di estrarne l’anima più intima è quella di Gianfranco Fino. Una realtà produttiva nata nel 2004 ma che da subito è riuscita ad emergere nel ricco panorama enologico del Tacco dello Stivale, con etichette di impatto e dalla precisa esecuzione e che oggi conta su 21 ettari a vigneto, per una produzione di 20.000 bottiglie. Dicevamo del Negroamaro, che la cantina con sede a Sava produce come Jo, nome ispirato dal vicino mar Jonio, ma anche come spumante rosato che porta le iniziale SN, e cioè Simona Natale, moglie di Gianfranco. Ma il vero protagonista del portafoglio etichette aziendale è e resta il Primitivo. Ce n’è una declinazione dolce, l’Es più Dolce, ma è L’Es, ottenuto da alberelli di 60 anni, non è una novità, ad incarnare la sua massima espressione, anche in versione Riserva, rappresentando il vino di punta di Gianfranco Fino. A lui, da un po’ di tempo si affianca il Sé, ottenuto dai vigneti più giovani e maturato per 9 mesi in barrique di primo e secondo passaggio. Al naso prevalgono le note fruttate: more, mirtillo, ciliegia e marasca, che emergono da uno sottofondo di macchia mediterranea e spezie dolci. In bocca, l’attacco è morbido e ammaliante, continuo nello sviluppo solido e concentrato, con ritorni speziati e fruttati.

