Gigante, Doc Friuli Brut Ribolla Gialla

Il Brut Ribolla Gialla, a metodo Martinotti, esprime un bagaglio aromatico di frutta gialla e fiori bianchi, con riconoscimenti di zagara, susina e pera, completati da note agrumate, erbacee e leggermente fumé. In bocca, il sorso è fresco e dinamico, a donare al vino una piacevole beva marcata da una bella salinità e un puntuale ritorno del frutto, mentre nel finale si riaffacciano i rimandi agrumati. La famiglia Gigante, dal 1957, è oggi una delle protagoniste delle colline friulane di Rocca Bernarda, rappresentando un saldo punto di riferimento enoico del panorama regionale. Ma la vera svolta arriva negli anni Ottanta del secolo scorso, quando, l’attività di Ferruccio che vendeva vino sfuso, viene presa in mano da suo nipote Adriano Gigante, il quale fa uscire sul mercato le prime bottiglie a marchio Gigante. Dalla fine degli anni Novanta sul ponte di comando aziendale troviamo lo stesso Adriano Gigante insieme al cugino Ariedo, tutt’ora enologo dell’azienda, che hanno costituito un binomio di successo, attualmente espresso da 25 ettari vitati per una produzione complessiva di 100.000 bottiglie. Il portafoglio etichette si incentra sulla classica produzione delle Colline Orientali del Friuli, conservando un’impronta soprattutto bianchista (dal Friulano alla Malvasia, dalla Ribolla Gialla al Sauvignon, fino ad arrivare al Picolit), ma non mancano anche i vini rossi da Merlot, Refosco e Pignolo.

Copyright © 2000/2021