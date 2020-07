Giovanna Tantini, Veronese Igt Rosso Ettore 2012

Entusiasta e infaticabile, Giovanna Tantini dalla metà degli anni 90, quando ha deciso di abbandonare la strada tracciata dalla laurea in giurisprudenza per dedicarsi alle terre di famiglia, ha puntato sulla qualità. Obiettivo valorizzare i vitigni delle denominazioni in cui ricade l’azienda - sulle colline moreniche prospicienti il Lago di Garda - raggiunto con particolare successo per i suoi Bardolino e Bardolino Chiaretto. Per nascita dei suoi figli crea due vini igt che ne portano il nome: “Ettore” e “Greta”. La prima annata di Ettore è stata la strepitosa 2003 con un’etichetta particolare che riporta il tracciato del cuore del bambino rilevato nell’ecografia. Innovativa l’etichetta quanto l’uvaggio: Corvina all’80%, appassita per 20 giorni in piccole cassette, con Merlot e Cabernet Sauvignon ognuno al 10%, per produzioni di uva molto basse. Ettore (il vino!) matura in legni francesi per 18-20 mesi nella cantina riservata agli Igt sita nelle mura del centro storico di Lazise sul Garda, e poi affina in bottiglia per una anno. “L’appassimento - racconta Giovanna Tantini - è breve perché voglio una disidratazione dell’uva non eccessiva per mantenere freschezza e bevibilità, caratteristiche fondamentali dei miei vini”. Lo conferma Ettore 2012, naso intenso di frutti rossi, spezie e note balsamiche e bocca di polpa, struttura e tannini morbidi con un tocco nevrile che invita ad un altro sorso.

(Clementina Palese)

