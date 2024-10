Girlan, Doc Alto Adige Mazon Pinot Nero Vigna Ganger Riserva 2020

Maturato per 20 mesi in barrique, il Pinot Nero Riserva, è ottenuto dalle uve prodotte nella vigna Ganger, posta nel Cru di Mazzon, e rappresenta il rosso più importante della cantina Girlan. La versione 2020 profuma di lampone e fiori rossi, con tocchi di sottobosco, spezie e balsami. In bocca il sorso è fragrante ed articolato, dalla progressione leggiadra e dal finale ampio e di nuovo fruttato e balsamico. Nel solco della solida tradizione delle cantine sociali, che definiscono in modo paradigmatico l’assetto aziendale dell’enologia altoatesina, Girlan è nata all’inizio degli anni Venti del secolo scorso grazie a 24 viticoltori, e tradisce nel nome il luogo di appartenenza: Cornaiano (tradizionalmente, chiamato, appunto, Girlan). Siamo nelle valli Oltradige e Bassa Atesina ed oggi i suoi conferitori sono un paio di centinaia e i vigneti 220 ettari, ad altitudini che variano dai 250 ai 550 metri, per una produzione di 1.800.000 bottiglie. Una realtà di dimensioni piccole rispetto alle altre cantine di questo genere della Regione, e, forse, proprio per questo, in grado di regalare qualche sorpresa in più. La conduzione tecnica è in mano a Gerhard Kofler, che a partire dal 2010, anno in cui l’intero opificio è stato modernizzato, si è messo a produrre vini inappuntabili tecnicamente e dotati di personalità e carattere, dalla costanza qualitativa affidabile e non privi di punte d’eccellenza.

