Giuseppe Gorelli, Doc Rosso di Montalcino 2020

Meno saporito e marcato del 2019, il Rosso di Montalcino di Giuseppe Gorelli nella versione 2020 riesce comunque a trasmettere la stessa eleganza sinuosa che caratterizza i suoi vini: nitido nei sentori agrumati e floreali, si muove in bocca con lieve reticenza - quasi a chiedere di attenderlo ancora - ma con tutte le carte in regola in termini di sapidità, tannino e freschezza, che accompagnano un lungo retrogusto fruttato. L'obiettivo di Giuseppe Gorelli è quello di mettere sul mercato vini dall'equilibrio fine: la sua ricetta da sempre - e parliamo di una quarantina di vendemmie di esperienza, sfociate nel 2017 in un progetto tutto suo di 6,30 ettari - sono i tempi lunghi in cantina, sia per il Brunello che per il Rosso, che subiscono lo stesso procedimento di vinificazione (lunghe fermentazioni spontanee, lunghe maturazione in legno grande e lunghe soste in bottiglia), differenziandosi solo per l'età delle vigne (più vecchie per il Brunello) e la messa sul mercato (ovviamente anticipata per il Rosso). La sua ricetta in cantina si rivela utile anche ad affrontare queste stagioni sempre più calde e siccitose, che influenzano sensibilmente la formazione dell'acino e della sua struttura: più zucchero e quindi più alcol, secondo Gorelli, si gestiscono al meglio tramite estrazioni prolungate e lente, che permettono alla gradazione alcolica di amalgamarsi e bilanciarsi con le altre componenti del vino.

(ns)

Copyright © 2000/2022