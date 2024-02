Giusti, Doc Montello Recantina Augusto 2018

Fra Montebelluna e Susegana nel Veneto, esattamente a sud di Valdobbiadene, si trova Montello, Doc che racchiude un parallelepipedo di colline dalla terra rossa, che si affacciano sul Piave che ne ha delineato il lato settentrionale e orientale. Un polmone distintamente verde dal satellite, che si affaccia sul puzzle di campi della Pianura Padana. Qui, nel 2000, l’imprenditore adottato dal Canada Ermenegildo Giusti, ha deciso di investire, non solo per produrre il suo vino, ma per cercare anche di riqualificare culturalmente la zona. Nel giro di vent’anni passa da un piccolo vigneto a 110 ettari (distribuiti su dieci tenute), costruisce una cantina tecnologicamente avanzata e interrata, ristruttura l’antico monastero benedettino Abbazia di Sant’Eustachio, investe nei vitigni locali ma anche su quelli resistenti Piwi e su quelli abbandonati, come il Recantina. Questo vitigno locale antico a bacca rossa è oggi oggetto di recupero grazie ad alcune aziende che lo coltivano in appena 10 ettari totali di terreno. Giusti l’ha piantato nella Tenuta Emily, circondata da boschi di querce e castagno: si chiama Augusto (dedicato al padre di Ermenegildo) e matura in botti di legno per almeno un anno. Rosso scuro vivo, la versione 2018 profuma intensamente di spezie, viola e confettura di ciliegia; al palato è fresco, decisamente sapido e dal tannino gentile, che porta il sorso verso un finale caldo, agrumato e vegetale.

(ns)

Copyright © 2000/2024