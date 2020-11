Gli ingredienti della tradizione italiana in una ballata di sapori popolari: la “rapsodia” di Oldani

“Si compone di più passi, di più temi, di più tempi, raccoglie le diversità, compone la varietà, e poi interpreta, liberamente”: virtuosismo e valorizzazione del singolo elemento all’interno di un insieme, per Davide Oldani il menu è una “rapsodia”, che diventa una ballata di sapori popolari se i suoi ingredienti sono quelli dei diversi territori italiani. E “Mangia come parli. Pop Rhapsody” è il libro di cucina e cultura del cibo firmato dallo chef ideatore della “Cucina Pop” fondata sul rispetto della materia prima e la semplicità della lavorazione (già in edicola e dal 26 novembre in libreria), con 80 ricette delle tradizioni culinarie delle 20 Regioni italiane rispettando la stagionalità dei prodotti, e raccontate con la stessa filosofia del programma di Radio 24 “Mangia come parli”, da cui sono tratte e che lo vedono ai microfoni con il giornalista Pierluigi Pardo, per condividere la sua arte culinaria con un linguaggio semplice che accompagna le preparazioni passo dopo passo senza separare gli ingredienti dal procedimento.

“Nella vita di Davide - scrive il grande chef Alain Ducasse nella prefazione - si mescolano, indissolubilmente, le sue passioni. La passione per il suo mestiere di cuoco, la passione per gli straordinari prodotti regionali italiani e, soprattutto, la passione per gli esseri umani. E le passioni hanno valore solo se vengono condivise”. Un viaggio di ritorno in un nuovo volume di ricette (il secondo, Edizioni Il Sole 24 Ore, pagine 160, in italiano e in inglese, prezzo di copertina 14,90 € in edicola/16,90 € in libreria), che parte dalla conoscenza delle materie prime e dei prodotti di stagione e dal rispetto delle tradizioni culinarie, di Regione in Regione e di stagione in stagione, con in più una serie di consigli gastronomici di Oldani, inventore di una cucina basata sulla semplicità e sulle materie prime essenziali. Con l’incursione di Pardo, con 14 storie, ispirazioni, racconti, ricordi ed emozioni legate al vino.

