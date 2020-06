Gli italiani nel lockdown? Sempre a pensare al cibo. Boom online per siti di ricette e food delivery

Ormai è noto, gli italiani nella lunga fase di lockdown hanno riscoperto il piacere della cucina. Ma non si diventa chef da un giorno all’altro e allora mentre una mano magari girava il mestolo, l’altra scorreva il display dello smartphone per seguire passo per passo la ricetta giusta. Già perché ai cittadini italiani piace la buona tavola, variare e cercare sempre nuovi spunti ma anche fare bella figura. Il risultato? I siti di ricette online hanno fatto boom di contatti. Secondo l’indagine effettuata da SEMrush, gli utenti che si sono collegati a siti di cucina sono aumentati in media del 22% a marzo e dell’11% ad aprile 2020, mentre il numero di sessioni complessive è cresciuto del 19% a marzo e del 10% ad aprile 2020.

Il sito più consultato in assoluto è stato Giallozafferano.it, con 66 milioni di visite a marzo e 73 milioni ad aprile. Per le variazioni percentuali, invece, a marzo 2020, Cookist.it è il sito che ha registrato il maggior tasso di crescita (+29% di visite, +34% di utenti unici), mentre, ad aprile 2020, a registrare il maggior incremento è Giallozafferano.it (+17% di visite, +22% di utenti unici), ma segnano ottimi risultati anche Cookist.it (+15% di visite) e Lacucinaitaliana.it (+12% di utenti unici).

Un volume di traffico importante, che, complici anche i numerosissimi post condivisi sui vari social, fa prevedere un netto miglioramento delle doti culinarie di molti di noi anche se, parallelamente ai siti di cucina, sono aumentate in maniera importante (e con percentuali maggiori) anche le visite ai siti di consegna cibo a domicilio. Una semplice coccola o una necessità dovuta a tentate ricette non riuscite ?

Difficile a dirsi, ciò che i dati dell’indagine di SEMrush dicono è che questi siti, tra marzo e aprile 2020, hanno avuto un incremento medio del numero di visite pari al 26%, ed un incremento di utenti unici del 25%. Il più utilizzato è Justeat.it, con una media di 3,8 milioni di visite e 1,8 milioni di utenti unici. Il sito che ha registrato un maggior incremento di visite è stato Glovoapp.com, cresciuto addirittura del 43% nel lockdown, mentre, per il numero di utenti unici, la crescita più importante è stata registrata da Deliveroo.it, con un 28% in più.

