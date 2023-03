Graziano Prà, Doc Soave Classico Otto 2012

Graziano Prà, fondatore dell’omonima cantina, si definisce un purista, territoriale e indipendente con una missione: produrre vini solo con uve autoctone allevate in regime biologico sui quaranta ettari dislocate sulle colline dai terreni vulcanici del Soave e sugli otto ettari delle colline della Valpolicella. Ne è un esempio Otto, 100% da uve Garganega provenienti da vigneti di 30-60 anni che si trovano a Monteforte d’Alpone e dedicato al Border Collie di Graziano Prà. Otto è un vino elegante capace di evolvere nel tempo, come emerso dal confronto di una vecchia annata (2012) tra bottiglie chiuse con tappo a vite e bottiglie chiuse con tappo di sughero. Graziano Prà, infatti, partendo proprio dalla volontà di mettere in risalto le potenzialità del Soave, trovando la migliore soluzione per l’affinamento e l’evoluzione in bottiglia, e, al contempo, garantendo omogeneità nella produzione ed efficienza nella esportazione, ha condotto nel corso degli anni una serie di sperimentazione e ricerche che hanno portato a una decisione rivoluzionaria. Oggi l’intera produzione dei bianchi della cantina ha una chiusura a vite e l’imprenditore assicura: è un vantaggio su tutta a linea. Tornando a Otto 2012, a naso si presenta con un bouquet di aromi floreali, dal biancospino al gelsomino, con note di pesca, albicocca, mela verde e mandorla. Al palato Otto 2012 con tappo a vite presenta freschezza minerale e sapidità.

(Fausta Chiesa)

