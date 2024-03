Grignano, Toscana Igt Rosso Fedra 2019

Vino & arte, legame secolare capace di ispirare gli artisti di ogni epoca, è alla base di Fedra, un rosso prodotto in poco più di 1.200 bottiglie vendute in cofanetti da 3 bottiglie con serigrafia inclusa: non è solo un vino, ma anche un progetto artistico. Tommaso Inghirami, alla guida della Fattoria di Grignano nel Chianti Rufina, ha voluto così celebrare la sua famiglia e il passato, grazie anche alla propria omonimia con il letterato ed umanista Tommaso Inghirami, detto “Fedra”, vissuto fra il 1470 ed il 1516 e passato alla storia come uno dei mentori di Raffaello. Nasce con la 2019 la prima annata di questo Toscana Igt, la cui etichetta raffigura l’opera del maestro Franco Alessandrini, pittore e scultore di fama internazionale. “La storia del vino Fedra - racconta Tommaso Inghirami - non poteva che iniziare con Franco Alessandrini, artista che in sé racchiude più anime, tutte però legate a forti radici biturgensi (nativi di Sansepolcro), come del resto lo siamo anche noi. Inoltre, trovo estremamente affascinante la poliedricità dell’artista che si esprime utilizzando stili diversi. Un interprete davvero avanguardista nel nostro tempo”. Ma veniamo al vino. Blend a base di Merlot e Cabernet Sauvignon, maturato per 18 mesi in barrique, profuma di mora, ciliegia sotto spirito e spezie con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è caldo e voluminoso e dal finale avvolgente, su ritorni ancora fruttati.

