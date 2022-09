Grillesino, Doc Maremma Toscana Cabernet Sauvignon Ceccante 2019

Grillesino rappresenta il lungo legame professionale che ha unito per decenni la famiglia Notari ai Marchesi Antinori. Proprietaria della storica enoteca Notari di Firenze, vide fra i suoi maggiori fornitori di prestigio proprio le Cantine Antinori. Dopo l'alluvione del 1966 Giancarlo - figlio di Vannuccio che fondò l'enoteca - decide di entrare a far parte dell'organico dei Marchesi, ma nel 1997 trova il coraggio di fondare una sua attività di produzione e distribuzione e fonda Compagnia del Vino, supportata della stessa Marchesi Antinori e da Saverio, enologo che lo raggiunge per sviluppare assieme il progetto. Primo vino prodotto: il Prosecco Col de'Salici. Primo podere acquistato: Grillesino a Magliano, nella Maremma toscana. Seguono collaborazioni nello Champagne (fra cui Pol Roger), con Tenuta di Biserno, l'alsaziana Hugel e Villa S. Andrea nel Chianti Classico. Il podere di Grillesino conta su 42 ettari vitati a Sangiovese, Ciliegiolo e Cabernet Sauvignon, con cloni accuratamente selezionati, fra cui il Cabernet-Margaux utilizzato per il Ceccante. Dopo 16 mesi in barriques di rovere francese e americano, la 2019 è un vino caldo, scuro e profumato. Spiccano le noti peperonate del Cabernet, arricchite dalla dolcezza della ciliegia e della viola e dalle note speziate del tabacco e della cannella; in bocca è fresco, dal tannino pepato, saporito di frutta rossa, lungamente sapido e amaricante nel finale.

(ns)

