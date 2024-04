Guerrieri Rizzardi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Calcarole Riserva 2017

L’Amarone Riserva Calcarole di Guerrieri Rizzardi viene prodotto solamente nelle migliori annate, a partire dai grappoli delle piante più vecchie, che si trovano sui terrazzamenti di Calcarole di Negrar, nella zona Classica della Valpolicella. L’età delle viti, i 230 metri di altezza, il sottosuolo calcareo e l’esposizione a sud-est creano un particolare micro-clima, che aiuta ad aumentare la qualità di queste uve, che vengono messe ad appassire naturalmente nei fruttai dove ha sede l’azienda, a Villa Rizzardi a Pojega di Negrar. Dopo la fermentazione in acciaio, segue la maturazione per 12 mesi in barrique e 24 mesi in botti da 25 ettolitri. La versione 2017 ha la dolcezza della frutta rossa in confettura e la freschezza degli agrumi, arricchite da erbe aromatiche e da iodio; il sorso ha la stessa tessitura dolce/aspra del naso, ha ritmo sapido e direzione centrale tannica, che chiudono su note amandorlate e balsamiche. I 5 ettari di vigna a Calcarole si uniscono agli altri 20 di proprietà della famiglia in Valpolicella, ma la produzione è diffusa anche nella zona orientale del Lago di Garda (a Bardolino), nella Valdadige veneta (a Dolcè) e oltre Verona, nella zona del Soave, raccogliendo in tutto 90 ettari di vigna per una produzione media di 950.000 bottiglie (cui si aggiungono anche 10 ettari di ulivi piantati a Casaliva, Leccino e Frantoio). Una storia di famiglia che l’anno scorso ha compiuto i 110 anni.

(ns)

