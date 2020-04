Guicciardini Strozzi, Toscana Igt Rosso Millanni 994 2013

La proprietà della Tenuta Villa Cusona, che si estende per 530 ettari, 100 dei quali oggi coltivati a vigneto, si trova nelle vicinanze di San Gimignano, e i Guicciardini Strozzi trovano proprio nella Vernaccia una delle loro etichette di riferimento. Nei primi anni del Novecento Francesco Guicciardini, legato in matrimonio a Luisa Strozzi, sindaco di Firenze, ministro dell’Agricoltura e degli Esteri tra il 1906 e il 1909, rese Cusona un’azienda all’avanguardia e di rilievo nazionale. Negli anni Settanta Girolamo Strozzi insieme alla moglie Irina iniziò una commercializzazione dei propri vini più sistematica, e attualmente la cantina, che sforna una produzione complessiva annua di 500.000 bottiglie, è condotta dalle figlie Natalina e Irina jr. A partire dal 1999 l’azienda ha visto espandersi la propria attività vinicola in Maremma (Tenuta Poggio Moreto e Tenuta I Massi) a Bolgheri e a Pantelleria (Coste di Kuddi). Presentato per la prima volta con la vendemmia 1994, per celebrare i mille anni di Cusona, il Millanni 994 viene prodotto solo nelle migliori annate. Classico bordolese alla Toscana, ottenuto da Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot è vinificato e affinato per 18 mesi in barrique. La versione 2013 possiede profumi ricchi di frutta rossa matura e in confettura, toni affumicati, cenni di spezie e tabacco. In bocca, l’attacco è morbido e la progressione serrata e articolata.

