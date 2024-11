Hatzidakis, Pdo Santorini Skitali 2020

La cantina Hatzidakis, fondata nel 1997 da Haridimos Hatzidakis e Constantina Chryssou, rappresenta un punto di riferimento per la viticoltura di Santorini, nell’arcipelago delle Cicladi in Grecia. Una tradizione vinicola che affonda le sue origini nella storia, ma che qui ha inizio quando Constantina mostrò a Haridimos il vecchio vigneto di famiglia, abbandonato dopo il terremoto del 1956. Situato a Pyrgos Kallistis, a 330 metri di altitudine, il vigneto venne ricoltivato con dedizione, contribuendo alla rinascita dell'antica tradizione vinicola di Santorini. Oggi, Hatzidakis coltiva 10 ettari di vigne, molte delle quali in conduzione bio. Tra i vini di punta della gamma spicca Skitali, da uve Assyrtiko provenienti da vigneti non innestati e non irrigati, coltivati in condizioni estreme, che esaltano il carattere del terroir vulcanico di Santorini. Le uve raccolte a mano restano in cella frigorifera una notte prima di essere pressate delicatamente: la fermentazione avviene con lieviti indigeni su cui il vino matura per 12 mesi in inox, poi viene imbottigliato senza subire filtrazioni per un ulteriore affinamento di 10 mesi. Skitali 2020 ha riflessi dorati, aromi di fiori di tiglio, timo e agrumi, mentre al palato rivela una vibrante acidità e una spiccata sapidità iodata, tratto distintivo dei vini di Santorini, accanto a una struttura solida e complessa con un finale lungo e sorprendentemente persistente.

(Chiara Giovoni)

