Henri Giraud, Aoc Champagne Brut Grand Cru Cuvée Fût de Chêne MV10

Lo Champagne Fût de Chêne MV10 è una cuvée con base annata 2010 e aggiunta di vini di riserva del 2000, 2002, 2004, 2008, 2009. La storia di questa etichetta si è evoluta negli anni. Fino al 2002 il Fût de Chêne veniva prodotto come “millesimato”, successivamente è diventato un “non millesimato” per poi trasformarsi oggi in un “multimillesimato”, o, come il suo nome suggerisce, un “MultiVintage” (da cui la dicitura MV in etichetta). Il vino base viene affinato in rovere per almeno 12 mesi e successivamente la cuvée viene realizzata mediante l’aggiunta del “vin de réserve” (conservato con metodo Solera, “riserve perpétuelle”), riposando, dopo la rifermentazione in bottiglia, sei anni sui lieviti. Ha naso ricco che spazia dalla frutta matura ai rimandi alla pasticceria, su base speziata e dai richiami affumicati e tostati con lampi balsamici. In bocca, il sorso attacca morbido per poi svilupparsi con trama dinamica e tesa dai cenni agrumati e dal finale fresco e persistente. Henri Giraud NM (“négociant-manipulant”) produce Champagne ad Aÿ, village Grand Cru celeberrimo per i suoi Pinot Noir, affermandosi fin dall’inizio del secolo. Oggi, la Maison è guidata da Claude Giraud - insieme alla figlia Emmanuelle e al genero enologo Sebastien Legolvet - e produce attorno alle 260.000 bottiglie annue, che si distinguono per un particolare impiego del legno nelle diverse fasi della vinificazione.

