Heresztyn-Mazzini, Aoc Bourgogne Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2021

Gevrey-Chambertin rappresenta il confine settentrionale della vera Côte d’Or, dove la Borgogna si esprime con potenza e finezza. Qui, su terreni calcarei compatti, sorge un mosaico di vigneti che regalano 9 Grands Crus e una serie di Premier Cru in grado di emozionare anche i più esigenti intenditori. Tra i protagonisti di questa terra magica troviamo Florence Heresztyn e Simon Mazzini, eredi di una tradizione vitivinicola che affonda le sue radici nel 1932. Dal 2012, guidano con passione l’azienda di famiglia, il Domaine Heresztyn-Mazzini, 5,5 ettari vitati coltivati principalmente a Pinot Nero nel cuore di Gevrey-Chambertin. Florence e Simon non si limitano a produrre vino, ma si definiscono custodi di un territorio e per questo motivo hanno scelto di abbracciare l’agricoltura biologica, ottenendo la certificazione nel 2019. Ancora di più, si affidano ai principi della biodinamica e all’utilizzo di fitoterapia. Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2021 è un vino nato da un blend di uve provenienti da vigneti con viti di 70 anni. Vinificato per il 40% con grappolo intero, una percentuale inferiore rispetto alle annate precedenti, è intenso e vibrante nel primo olfatto fitto di eleganti note floreali, cui seguono le fragoline di bosco mature, melograno, bosso e pepe nero, con un sorso complesso nel profilo aromatico e una grana dei tannini finissima che accompagna in un crescendo di sapidità lungo finale.

(Chiara Giovoni)

