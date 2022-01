Hibiscus, Terre Siciliane Igt Bianco L'Isola 2020

Nicola Longo lasciò la sua isola per raggiungere Torino. Qui lo aspettavano un lavoro in Fiat e lunghi anni di studio. Di giorno in fabbrica, di sera la testa sui libri. Infine, la laurea in Agraria e la decisione di tornare nella sua Ustica. È l’inizio degli Anni '80 quando Nicola riprende in mano l’azienda di famiglia insieme alla moglie Marisa Bolzoni. Ripianta i vigneti, costruisce la cantina, inizia a imbottigliare. Sono poche bottiglie, destinate al consumo isolano. Dodici anni fa la svolta quando la figlia Margherita e il genero Vito Barbera, entrambi agronomi e lui anche enologo, decidono di tornare a Ustica dopo aver vissuto a Roma. Oggi Hibiscus sono 4 ettari di vigneto che distano dai 20 ai 200 metri dal mare. L’azienda, in biologico, produce vini autoctoni ma anche la lenticchia di Ustica presidio Slow Food e olio extravergine di oliva DOP Valli Trapanesi, a Erice, paese di origine di Vito. L’Isola Bianco nasce a pochi metri dal mare. Qui i terreni sono vulcanici-pietrosi. Le uve Inzolia e Catarratto vengono vinificate separatamente, poi si assemblano e fanno un passaggio in acciaio. Ad aprile, s’imbottiglia. Un bianco dalla grande mineralità con profumi intensi di fiori e frutta. L’etichetta è tratta da un disegno artistico/poetico dell’isola lasciato in segno di ringraziamento da alcuni ospiti dell’agriturismo. L'Isola Bianco è da provare con una zuppa di lenticchie di Ustica con aggiunta di verdura a piacere, profumata al finocchietto selvatico o al basilico.

(Fiammetta Mussio)

