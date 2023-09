Hofstätter, Doc Alto Adige Gewürztraminer Vigna Pirchschrait Konrad Oberhofer 2009

Il Konrad Oberhofer Vigna Pirchschrait è un nettare dalla produzione esclusiva che, fin dal nome, racchiude il passato, il presente e il futuro di Hofstätter, produttore icona altoatesina della zonazione. Questa piccola gemma - un Gewürztraminer che esce dopo dieci anni di maturazione sui propri lieviti trascorsi in botti di legno da 500 litri - è dedicato a Konrad Oberhofer, nonno dell’attuale capo azienda, Martin Foradori Hofstätter, e pioniere negli Anni 30 della vinificazione separata delle uve nei vigneti più vocati, così da evidenziare la trasmissione ai vini delle caratteristiche dell’area in cui sono maturati i grappoli, aumentandone la qualità e realizzando, in ultimo, prodotti identitari del territorio. Nel caso del Konrad Oberhofer Vigna Pirchschrait si tratta dei terreni argillosi, ghiaiosi e calcarei della tenuta Kolbenhof di Termeno, sulle colline del versante occidentale della Valle dell’Adige, e più in dettaglio nella particella della Vigna Pirchschrait. Dorato dai riflessi ambrati il Konrad Oberhofer Vigna Pirchschrait è un caleidoscopio travolgente di profumi intensi dalle nespole alle pesche, dalla frutta secca a quella esotica fino al miele e al pane tostato. Il palato esplode in un gioco complesso di armonie. Fresco e raffinato è ottimo negli abbinamenti di pesce di una certa struttura, è ideale da solo. Terroir e tradizione per un cru da stappare nelle occasioni speciali.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2023