Hofstätter, Doc Alto Adige Pinot Nero Barthenau Vigna Herbsthöfl 2022

Martin Foradori Hofstätter, alla guida della tenuta che porta il suo nome nel cuore di Termeno (insieme ai figli Niklas ed Emma), è da anni uno dei migliori rappresentanti dell’enologia altoatesina, concentrandosi sull’identificazione precisa del vigneto di origine di ogni suo vino. Nel 1987, con lo storico Barthenau Vigna S. Urbano Pinot Nero, Paolo Foradori, terza generazione della tenuta J. Hofstätter, tracciò una nuova strada per il Pinot Nero in Alto Adige. Ma non solo: introdusse in questo areale anche il concetto di “terroir”. Nel solco di questa solida tradizione si colloca anche il nuovo Pinot Nero aziendale, prodotto nella tenuta Barthenau posta a Mazon, nel versante est della Valle dell’Adige. Un vino che potrà vantare, una doppia classificazione: quella di “Vigna” - “Vigna Herbsthöfl” - e quella di “Unità Geografica Aggiuntiva” - “Mazon” - che entrerà in vigore dalla vendemmia 2024. Il Pinot Nero Barthenau Vigna Herbsthöfl va ad affiancare gli altri due Pinot Nero di Hoffstätter, il Barthenau Vigna S. Urbano e il Barthenau Vigna Roccolo. La Vigna Herbsthöfl si trova ad un’altitudine compresa tra 430 e 460 metri, nella parte più a nord dell’altopiano di Mazon. La versione 2022 profuma di ciliegia, rosa e mirtilli, con tocchi di sottobosco e pepe. In bocca il sorso è dinamico e succoso, dai tannini ben profilati e dal frutto croccante, terminando ampio e con rimandi mentolati.

