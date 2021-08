Hugel, Aoc Alsace Gewürztraminer Estate 2016

25 sono gli ettari della famiglia Hugel, tutti nel comprensorio del comune alsaziano di Riquewihr, noto sin dal Medioevo per la produzione di vini di grande eleganza. Fu Hans-Ulrich Hugel ad iniziare nel 1639 la dinastia di questi vignaioli, una delle più antiche del mondo enoico. Nella seconda metà del Ventesimo secolo, Jean Hugel ha svolto un ruolo di primo piano in Alsazia, reintroducendo i vini da vendemmia tardiva, tanto che il disciplinare del 1984 dei “Vendage Tardive” e “Sélection de Grains Nobles” è detto anche “legge di Hugel”. Benché l’azienda disponga di vigneti per la metà classificati Grand Cru, non utilizza la denominazione Grand Cru Alsace in nessuno dei suoi vini. Inoltre, nonostante Hugel sia stato un pioniere nella realizzazione dei vini dolci dell’Alsazia, solo i vini chiaramente contrassegnati come ottenuti da vendemmia tardiva sono caratterizzati da zuccheri residui. Fra i diversi Gewürztraminer prodotti, l'Estate deriva da selezioni parcellari dei cru aziendali. “Un vino di profondità e di pazienza”: altamente glicerico, riporta tutta la caratteristica aromaticità del vitigno con la rosa, la banana e l'ananas in primo piano. Lentamente affiorano la mandorla fresca e la melissa e un accenno di crema chantilly. Il sorso esordisce subito intenso di dolcezza e morbidezza, stemperati da una piccante sapidità e una lieve nota amaricante. Eterno in bocca chiude caldo e profumato di rosa e lychees.

