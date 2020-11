“I capolavori a denominazione di origine”, per raccontare qualità e cultura del made in Italy

Progetto crossmediale che vede insieme Eataly, Federdoc, Fondazione Qualivita, Origin Italia, e Treccani. Oggi negli Eataly in Italia, domani nel mondo, anche nelle ambasciate. Per raccontare, anche con la tecnologia, Dop e Igp che, nel piatto e nel calice, sono solo la summa di un percorso lungo fatto di storia, tradizione, innovazione, sapienza, cultura, lavoro e conoscenza, che hanno dato forma a tanti territori d’Italia, per come li conosciamo oggi.

