I Cerea, Giuseppe Iannotti e Roberto Rinaldini in una “cena delivery” per il San Raffaele di Milano

Una cena delivery stellata a più mani per sostenere la ricerca scientifica sulla Dieta Mediterranea che è possibile acquistare da casa in tutta Italia, grazie a box che arriveranno a domicilio, dotate di istruzioni per finalizzare la preparazione dei piatti sottovuoto con gli ingredienti della Dieta stessa: è l’iniziativa degli chef stellati Chicco e Bobo Cerea e Giuseppe Iannotti insieme al pastry chef Roberto Rinaldini a favore dell’Istituto di Ricerca Urologica (Uri) dell’Irccs Ospedale San Raffaele e in particolare per il progetto Re.Me.Diet, il cui scopo è dimostrare come una corretta alimentazione che segua i principi della Dieta mediterranea sia in grado di modificare l’espressione dei nostri geni, proteggendoci dall’insorgenza di patologie renali e metaboliche. A causa dell’emergenza Covid, infatti, quest’anno l’esclusiva cena di gala per il progetto sarà il 23 aprile in versione delivery, in modo che ciascuno possa degustare in sicurezza e a casa propria le prelibate proposte gastronomiche pensate dagli chef stellati e consegnate a domicilio con un link per connettersi in diretta alle ore 20.00 con gli chef e i responsabili di Re.Me.Diet, che insieme daranno il benvenuto virtuale agli ospiti della cena benefica.

Copyright © 2000/2021