I migliori creator impegnati nella promozione del patrimonio (anche) gastronomico del Belpaese

Dal food & beverage al fashion, dal luxury lifestyle al travel: i migliori content creator impegnati sul web nella promozione internazionale del patrimonio culturale, naturale e gastronomico dell’Italia sono stati premiati con gli “Italy Ambassador Awards”, edizione n. 3. In particolare, nella categoria food & beverage i vincitori sono la food creator ed ex concorrente di MasterChef Italia Rita Monforte (Micro content creator), il bartender Cristian Passarelli (Junior content creator), il sommelier noto come TrotterWine Andrea Zigrossi (Expert content creator) e l’influencer, noto come Mister Mario, Mario Antonio Cioffi (Top content creator). Assegnati anche quattro riconoscimenti speciali ad aziende e personalità italiane: Toscana Promozione Turistica per l’innovazione e l’impegno nella sostenibilità della Regione Toscana; Planetaria Hotels per l’impegno nella sostenibilità e valorizzazione del territorio; Slow Food Italia per la tutela della biodiversità e l’educazione alimentare e Mario Boselli per la promozione della moda italiana e del made in Italy. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Stazione Leopolda di Firenze, in occasione della Bto-Be Travel Onlife, a conferma della grande importanza di questi riconoscimenti nel panorama del turismo e della comunicazione digitale, a chi si è distinto nella promozione del made in Italy nel mondo, ciascuno nella propria categoria, raccontando con passione e impegno le bellezze e i valori dell’Italia.

Copyright © 2000/2024