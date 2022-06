I migliori forni del Belpaese nella guida “Pane & Panettieri d’Italia” 2023 del Gambero Rosso

Cibo essenziale e carico di valori simbolici, il pane, da qualche anno, è al centro di un rinnovato movimento di ricerca da parte di tanti fornai italiani, che guardano a grandi antichi, lavorazioni di qualità, tradizione ed innovazione. Un movimento che mette in moto scambio e condivisione di competenze fra contadini, mulini, biologi, chimici e agronomi. Un circolo virtuoso che va a tutto vantaggio del consumatore. Fotografato dalla guida “Pane & Panettieri d’Italia” 2023 del Gambero Rosso, in partnership con Petra-Molino Quaglia. Da cui emerge che i consumatori sono oggi più attenti a gusto e salute e sono disposti ad investire su prodotti di qualità: “un pane buono, etico e sostenibile non può costare meno di 7 euro al chilo”, spiega una nota.

“Il pane è un prodotto tradizionale in continua evoluzione grazie alla maestria della nuova generazione di panettieri” dichiara Paolo Cuccia, presidente Gambero Rosso, che aggiunge: “farine, impasti e lieviti sono fondamentali per un pane di qualità. Questi ingredienti sono oggi coadiuvati da nuove tecnologie e forni all’avanguardia che permettono di generare un prodotto finale eccellente”.

“I consumatori sono sempre più attenti ad un’alimentazione che punta alla salute - continua l’ad Luigi Salerno - con le nostre guide aiutiamo a scoprire i professionisti del settore enogastronomico, dai grandi produttori ai maestri artigiani che sapientemente trasformano ingredienti in opere di gusto.

Tre i premi speciali: “Pane e Territorio” andato a Cuore di Pane Bio, a Cabella Ligure, “Bakery dell’Anno” per Cerere - L’atelier Del Pane a Triuggio, e “Panettiere Emergente”, assegnato al Chiere di Piacenza.

Focus - I “Tre Pani 2023” della Guida Pani & Panettieri di Gambero Rosso

Valle d’Aosta

Le Coin du Pain - Saint Christophe

Piemonte

Fagnola - Bra

Vulaiga - Fobello

Marcarino Roddino - Roddino

Ficini - Torino

Luca Scarcella - Il Forno dell’Angolo - Torino

Perino Vesco - Torino

Spoto Bakery Voglia di Pane - Torino

Lombardia

Voglia di Pane - Brescia

Grazioli - Legnano

Panetteria Rio dal 1929 - Mantova

Crosta - Milano

Davide Longoni Pane - Milano

Le Polveri - Milano

Forno del Mastro - Monza

Forno Artigiano Tilde - Treviglio

Veneto

Olivieri 1882 - Arzignano

Marinato - Cinto Caomaggiore

Forno Zogno - Conselve

Forno Veneziano - Piove di Sacco

Saporè Pizza Bakery - San Martino Buon Albergo

Il Fornaio Zenatti dal 1979 - Sommacampagna

Trentino Alto Adige

Panificio Moderno - Isera

Friuli Venezia Giulia

Jerian - Trieste

Emilia Romagna

Calzolari - Bologna

Forno Brisa - Bologna

Micro Panificio Mollica - Carpi

Nel Nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni - Dovadola

O’ Fiore Mio Hub - Faenza

La Butega Ad Franton - Guastalla

Toscana

Pank La Bulangeria - Firenze

Lievitamente - Viareggio

Marche

L’Assalto ai Forni - Ascoli Piceno

Pandefrà - Senigallia

Lazio

Pezz De Pane - Frosinone

Antico Forno Roscioli - Roma

Lievito Pizza Pane - Roma

Pane E Tempesta - Roma

Panificio Bonci - Roma

Santi Sebastiano e Valentino - Roma

Abruzzo

Mercato del Pane - Montesilvano

Campania

La Francesina Boulangerie - Ercolano

Malafronte - Gragnano

Foorn - Mariglianella

Puglia

Panificio Adriatico - Bari

Spacciagrani Forno Indipendente - Conversano

Il Toscano - Corato

Lula Pane e Dessert - Trani

Basilicata

Pane e Pace - Matera

Sicilia

Francesco Arena - Messina

Panificio Guccione - Palermo

I Banchi - Ragusa

Martinez - Trapani

Sardegna

Pbread Natural Bakery - Cagliari

Copyright © 2000/2022