I “patriarchi” della vite, tra storia e futuro, qualità e genetica, secondo Feudi di San Gregorio

Dalla “The Old Vines Conference”, a Sorbo Serpico, in Irpinia, le riflessioni di imprenditori, agronomi, ricercatori e Master of Wine. Il valore di un patrimonio plurisecolare da tutelare secondo Antonio Capaldo, vertice della cantina irpina, Attilio Scienza (Università di Milano), Pierpaolo Sirch (direttore produzione Feudi di San Gregorio), Sarah Abbott (Master of Wine) e Viviana Malafarina (Basilisco).

