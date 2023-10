I piatti casalinghi più autentici sono quelli de “La cucina per tutti di Casa Pappagallo”

Antipasti sfiziosi, primi sontuosi, secondi golosi e dolci che fanno venire l’acquolina in bocca in un ricettario che trabocca di delizie per tutti i gusti, tutte le forchette e tutte le tasche: dalla tegamata di Pitigliano agli spaghetti all’assassina, dalle melanzane a scarpone al sofrito di Corfù, dallo zuccotto alla fiorentina ai biscotti all’anice, senza dimenticare il piatto che fa felici praticamente tutti, le polpette. “La cucina per tutti di Casa Pappagallo. Primi, secondi, dolci irresistibili in oltre 100 ricette da leccarsi i baffi”, è il nuovo libro di Luca Pappagallo, il cuciniere più amato del web, che in questa raccolta esplora i sapori più autentici e genuini della tradizione italiana e internazionale, attraverso più di 100 piatti per chi ama i sapori di casa, ma anche escursioni in terre lontane, per chi bada alla forma, ma soprattutto alla sostanza e agli ingredienti genuini (e per chi non vuole passare ore ai fornelli).

Dopo le oltre 130.000 copie vendute con i best sellers “Benvenuti a Casa Pappagallo” e “Tutti i sapori di Casa Pappagallo”, il cuciniere toscano torna con un nuovo ricettario (Vallardi Editore, ottobre 2023, pp. 256, prezzo di copertina 19,90 euro). “È pensando alla schiettezza e alla semplicità che ci contraddistinguono che ho preparato questa carrellata di ricette, da piatti della cucina regionale italiana a variazioni come la pasta all’arrabbiata con i funghi o la genovese di polpo, dalle specialità di paesi lontani fino a dolci golosissimi che fanno subito festa. Per condividere con il sapore caldo e accogliente di un piatto assaggiato insieme”, spiega Luca Pappagallo.

Pappagallo è un pioniere della rete: nel 1999, quando Internet era ancora agli inizi, fondò “Cookaround”, uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia, ma è nel 2019 che si mette in gioco in prima persona con Casa Pappagallo, il canale YouTube/Facebook e poi Instagram tra i più amati della cucina in Italia, con centinaia di migliaia di followers, e dal quale propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi da simpatia e dall’immancabile godurioso assaggio finale, ed è anche uno dei volti del canale Food Network con il programma “In cucina con Luca Pappagallo”.

Copyright © 2000/2023