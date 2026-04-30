“Decreto Lavoro”, bonus a chi assume donne e giovani, soprattutto al Sud, utili anche in agricoltura

Bonus per chi assume a tempo indeterminato lavoratrici svantaggate, che può arrivare ad un esonero dei contributi fino al 100% per 24 mesi, e, ancora, under 35 al Sud e nelle aree di crisi, ma anche per chi stabilizza contratti a termine, e non solo: sono diverse le novità introdotte dal “Decreto Lavoro”, approvato, nei giorni scorsi, dal Consiglio dei Ministri, annunciato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e, tra gli altri, dal Ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, e che prevede una dotazione finanziaria di 934 milioni di euro. E che introduce nuove misure dedicate al salario giusto, la promozione dell’occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Misure generali, che riguardano tutte le imprese, e che “favoriscono l’occupazione anche in ambito agricolo. Chi assume donne, chi assume giovani, chi assume categorie che abbiano avuto più difficoltà a partecipare al mercato del lavoro, otterrà una riduzione dei contributi previdenziali per facilitarne l’ingresso. L’Italia non ha mai avuto così tanti occupati, ma il dovere dello Stato è stare al fianco di chi è rimasto indietro. La riduzione degli oneri contributivi va in questa direzione, rendere meno oneroso per le imprese assumere alcune categorie di lavoratori, consentire a molte persone di avviare la propria vita lavorativa, o di vederla pienamente riconosciuta, e contribuire così allo sviluppo della nostra bella Italia”, ha commentato il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

“Il percorso avviato dal Governo, e in particolare dal Ministro del Lavoro - sottolinea Coldiretti - si muove in una direzione che può contribuire a rafforzare i fondamentali dell’occupazione, con particolare attenzione alla qualità del lavoro. Le misure introdotte rispondono ad alcune delle esigenze espresse. In questo senso, la reintroduzione degli incentivi all’assunzione di donne, giovani e nelle aree Zes, così come l’estensione degli incentivi alle trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine, particolarmente diffusi nel settore agricolo, rappresentano per Coldiretti strumenti utili a favorire una maggiore stabilità occupazionale, soprattutto in alcuni territori del Paese. Positivo anche l’intervento sul rafforzamento del ruolo della contrattazione leader, espressione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, come prima misura nel contrasto al dumping contrattuale e al riconoscimento per i lavoratori di un giusto salario. Resta centrale - secondo Coldiretti - la valorizzazione del ruolo delle parti sociali, della contrattazione collettiva e dei sistemi di bilateralità e welfare contrattuale, a livello sia nazionale che territoriale, che rappresentano un elemento importante per sostenere un modello di impresa e di lavoro fondato su qualità e responsabilità. L’iter parlamentare di conversione del decreto, sarà l’occasione per introdurre possibili ulteriore incentivi per migliorare l’occupazione”.

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