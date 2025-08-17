Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Domenica 17 Agosto 2025 - Aggiornato alle 10:05
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 376
17 Agosto 2025, ore 09:00
Numero:
376
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 17 al 23 Agosto 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Teruzzi, Docg Vernaccia di San Gimignano Sant’Elena Riserva 2018
14 Agosto 2025
I Vini
Domaine Rougeot, Aoc Meursault Premier Cru Charmes 2018
14 Agosto 2025
I Vini
Mancini, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Talliano 2024
14 Agosto 2025
I Vini
Cantele, Salento Igt Negroamaro Rosato Rohesia 2024
14 Agosto 2025
I Vini
Cantina Fonzone, Docg Greco di Tufo Elle Effe Ci Riserva 2020
14 Agosto 2025
I Vini
Imala, Verona Igt Rosso Rondinella Alami 2024
14 Agosto 2025
I Vini
Mesa, Valli di Porto Pino Igt Bianco Galesa 2021
14 Agosto 2025
I Vini
Cantina Tollo, Spumante Brut Pecorino
14 Agosto 2025
I Vini
Collemattoni, Doc Rosso di Montalcino 2023
14 Agosto 2025
I Vini
Torrevento, Puglia Igt Bianco Bacca Rara 2023
14 Agosto 2025
I Vini
Giovanni Allerino, Doc Barbera d’Alba Castellinaldo 2021
14 Agosto 2025
I Vini
Casale Terzo, Toscana Igt Rosato Imperϕetto 2024
14 Agosto 2025
I Vini
Bollinger, Aoc Champagne Brut PN TX 20
14 Agosto 2025
I Vini
SalvaTerra, Vino Bianco Falia 2024
14 Agosto 2025
Zoom
Pariani, Frutta Secca
14 Agosto 2025
Ristorante
Caffé Nazionale - Aosta
14 Agosto 2025