Pariani, Frutta Secca

Pariani è un’azienda familiare, con sede a Givoletto nel comprensorio di Torino, che ha iniziato la sua attività nel 2010 con la produzione di un Olio di Nocciola, attraverso un innovativo sistema di spremitura a freddo. Nel corso degli anni è nata una intera gamma di derivati da frutta secca rigorosamente italiana, selezionata da produttori di fiducia: oli, granelle, farine, paste in purezza, creme spalmabili. Poi il catalogo è stato allargato ad una ampia gamma di frutta e verdura disidratata e semicandita, essenze naturali e prodotti finiti come il “Pistacchiotto”, un gianduiotto al pistacchio, la “Torta Sbrisolina”, dolce friabile alla nocciola e praline ai diversi gusti. In questo variegato portafoglio prodotti, evidentemente, la frutta secca svolge il ruolo di protagonista, che l’azienda Pariani seleziona tra i migliori lotti prodotti da agricoltori di fiducia, proponendo anche diverse cultivar e declina in frutta secca intera, frutta secca speziata e frutta secca in granelle.

Copyright © 2000/2025