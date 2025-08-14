Torrevento, Puglia Igt Bianco Bacca Rara 2023

Il Bacca Rara 2023 è ottenuto da un uvaggio a base di Sauvignon Blanc e Bombino Bianco e i suoi profumi rimandano alla frutta tropicale e alle erbe di campo, con tocchi mentolati a rifinitura. In bocca il sorso è morbido e continuo, dallo sviluppo articolato e dal finale intenso dai ritorni fruttati. Cantine Torrevento, azienda fondata nel 1989 e partner di Prosit Spa (insieme a Nestore Bosco, Cantina di Montalcino, Collalbrigo e Casa Vinicola Caldirola), si trova non lontano da Castel del Monte, a Corato, esattamente in contrada Torre del Vento, che ne ha ispirato il nome aziendale. Si tratta principalmente della “creatura” di Francesco Liantonio, capace di costruire, in trentacinque anni, una solida e convincente realtà, oggi ben salda sui suoi 450 ettari a vigneto, per la maggior parte impiantati nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia (200 si trovano invece tra la Valle d’Itria e il Salento), per una produzione complessiva di 2.500.000 bottiglie, a rappresentare il peso specifico produttivo di una tra le cantine più affermate non solo della provincia di Bari, ma di tutta la Puglia e del Sud Italia. Articolatissimo il portafoglio etichette di Torrevento - dai vini bianchi ai rosati, dai dolci ai rossi e agli spumanti - dal tenore mediterraneo, che trova, evidentemente, nei vini locali, il suo punto di forza, alimentato da vitigni quali il Nero di Troia, il Bombino Bianco e Nero e l’Aglianico.

(fp)

