Cantele, Salento Igt Negroamaro Rosato Rohesia 2024

Rohesia significa “Rosa” in latino medievale e quello di Cantele profuma proprio dei suoi petali. Dal colore rosa luminoso, con riflessi aranciati, si arricchisce di note di mandarino, iris, pesca noce, fiori di rosmarino e lavanda; il sorso invece ha un andamento lineare, dove spicca la decisa aderenza sapida centrale, anticipata da dolcezza floreale e seguita da persistenza calda e agrumata. Con la vendemmia 2024 il Rohesia compie 10 anni: per celebrare, lo si è vestito di una nuova etichetta (disegnata dalla designer grafica pugliese Elisa Costa) e lo si è coperto con il primo tappo a vite dell’azienda, che con questa scelta abbraccia sia la sostenibilità del riciclo 100%, che la praticità di apertura e chiusura, senza dimenticare la garanzia di integrità del vino. Scelta che testimonia la simpatia che la famiglia Cantele nutre verso l’innovazione, e che sviluppa anche tramite progetti con il CNR-Centro Nazionale delle Ricerche. I quattro cugini, che dal 2001 conducono l’azienda immaginata negli anni Cinquanta dai nonni e fondata dai due fratelli loro padri nel 1979, oggi producono 1,3 milioni di bottiglie a partire da 50 ettari di proprietà, cui si affiancano 100 ulteriori ettari in conduzione. Si trovano in Salento, poco a nord di Lecce, proprio a metà strada fra i due mari, Adriatico e Tirreno: in vigna quindi regnano Negramaro, Primitivo, Susumaniello e Verdeca. Unica eccezione, lo Chardonnay.

