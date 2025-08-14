Cantina Fonzone, Docg Greco di Tufo Elle Effe Ci Riserva 2020

Il Greco di Tufo Elle Effe Ci Riserva 2020, vinificato e maturato per 36 mesi in cemento, profuma di fiori bianchi, albicocca e nocciola tostata, con tocchi terrosi e sulfurei. In bocca il sorso è ampio e sapido, dallo sviluppo croccante e dal finale intenso dai ritorni fruttati. La cantina nata a Paternopoli nel 2005 riporta nel suo nome quello di Lorenzo Fonzone Caccese, ex chirurgo che ha deciso di coronare la sua passione per il vino, diventando produttore in prima persona. Una realtà che oggi conta su 35 ettari vitati complessivi, da cui si ricavano 110.000 bottiglie. La materia prima arriva da vari areali del territorio: Scorzagalline di Paternopoli fornisce le uve per i Taurasi, San Potito Ultra produce quelle per il Fiano, mentre Altavilla Irpina e Montefusco quelle per il Greco. Questo per rimanere alle tipologie fondamentali, che la cantina declina rispettivamente con il Taurasi Riserva Scorzagalline, il Fiano e il Fiano Sequoia Riserva, il Greco e il Greco Oikos Riserva, alle quali affianca, prima fra tutte, la Falanghina (ma viene prodotto anche un Rosato da Aglianico in purezza e un rosso, il Mattodà, sempre ottenuto da questa varietà). La filosofia produttiva aziendale si muove nel solco di una viticoltura sostenibile, a partire dall’assenza dei fertilizzanti in fase di coltivazione delle viti, mentre in cantina dominano i contenitori in cemento, coccio pesto e terracotta.

