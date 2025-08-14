Mesa, Valli di Porto Pino Igt Bianco Galesa 2021

Il Galesa 2021 è bianco che profuma di mango, papaya e pompelmo, con tocchi di elicriso e spezie. In bocca il sorso è contrastato e tendenzialmente largo, dalla progressione continua e dal finale ampio dai ritorni fruttati, con nota di congedo che sa di macchia mediterranea. Mesa è dal 2017 la dependance sarda del gruppo Santa Margherita con sede a Fossalta di Portogruaro, la holding del vino - oggi Herita Marzotto Wine Estates - che controlla vigne e cantine in Lombardia, Veneto, Alto Adige, Sicilia e Toscana. Siamo nel sud-ovest della Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, terra ormai identificata come il “regno” del Carignano. La cantina, fondata dal pubblicitario Gavino Sanna nel 2004, conta su 74 ettari di vigneto da cui sono prodotte 732.000 bottiglie all’anno. I vitigni principali dell’azienda sono in prevalenza quelli che costituiscono il “nocciolo duro” dell’ampelografia dell’isola e quindi, accanto al Carignano, c’è il Cannonau e il Vermentino, anche se non mancano alcune varietà internazionali, che alimentano un portafoglio etichette modellato sulle diverse esposizioni dei vigneti e dell’età d’impianto delle piante. I vini aziendali sono ben concepiti e impostati all’insegna di una cifra stilistica che potremmo definire “gastronomica” e tutta orientata verso la piacevolezza di beva come, peraltro, il nome della cantina pare inequivocabilmente indicare (“mesa” significa tavola in lingua sarda).

