SalvaTerra, Vino Bianco Falia 2024

Il Vino Bianco Falìa 2024 è ottenuto da un assemblaggio delle varietà Garganega, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon e Trebbiano. I suoi profumi rimandano ai frutti tropicali e alle erbe officinali, con tocchi di fiori di ginestra e spezie. In bocca il sorso è polposo, continuo e ben profilato, terminando in finale ampio e tendenzialmente persistente, su ritorni fruttati e speziati. Le Tenute SalvaTerra nascono dall’impegno dei fratelli Furia che, con il sostegno di alcuni partner, hanno avviato un’azienda vitivinicola moderna, ma che non si è dimenticata della storia e della tradizione della zona. Le vigne, a formare un articolato mosaico enoico, sono dislocate in alcuni siti di accertata vocazione e non solo nel veronese. La Tenuta di Prun di Negrar svetta a 500 metri d’altezza, quelle nella valle di Mezzane, Campocroce (34 ettari a vigneto) e Montorio, Villa Giona, dove sorge anche la cantina a Cengia di San Pietro in Cariano, sui colli di Castelrotto, le Tenute di Vescovana e Stanghella nei Colli Euganei. In totale sono un milione e mezzo le bottiglie prodotte, tutte di esecuzione ineccepibile e dal carattere tendenzialmente raffinato, frutto di scelte chiare e precise per quel che riguarda fermentazioni, maturazioni ed affinamenti, quest’ultimi particolarmente articolati. La gamma delle etichette spazia dagli Amarone ai Valpolicella, classico e superiore, dal Prosecco al Pinot Grigio delle Venezie.

