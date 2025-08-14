Domaine Rougeot, Aoc Meursault Premier Cru Charmes 2018

Il Domaine Rougeot Père et Fils nasce nel 1926 nel comune di Meursault il più ampio (360 ettari a vigneto tra Volnay a nord e Puligny-Montrachet a sud, comprendenti 19 Premier Cru e nessun Grand Cru) della Côte de Beaune, che dà anche il nome alla omonima denominazione (e che produce il 36% dei vini bianchi della Borgogna). Fondato da Hubert, all’epoca sindaco del paese, è una delle realtà più antiche dell’areale e attualmente è gestito da Pierre-Henri e dal padre Marc. Meursault, Monthélie, St Romain, Pommard e Volnay sono i villaggi dove la famiglia Rougeot coltiva 13 ettari a vigneto. I vini del Domaine, ottenuti da agricoltura biologica e biodinamica, possiede un buon carattere complessivo, esprimendosi con coerenza rispetto al proprio terroir di appartenenza. Le metodologie di vinificazione aziendali comprendono l’uso di lieviti indigeni e il basso utilizzo di anidride solforosa, fermentazioni a grappolo intero e maturazioni in legno piccolo. Lo stereotipo stilistico dei vini di Meursault è quello di uno Chardonnay ricco e grasso, ma la tendenza attuale è quella di produrre etichette più equilibrate e fresche. Il Meursault Premier Cru Charmes 2018 profuma di pietra focaia, frutta esotica e agrumi, con tocchi di fiori di mimosa, salvia, timo e spezie. In bocca il sorso è ricco e pieno, dalla solida struttura e dalla vivace acidità, terminando in un finale intenso, lungo e sapido.

