Caffé Nazionale - Aosta

Nel centro di Aosta, il Caffè Nazionale è un luogo dove l’alta cucina e la grande pasticceria incontrano la cura e la visione di Paolo Griffa, chef stellato e pasticcere. Alta cucina creativa, identità valdostana e un forte senso di condivisione: al Caffè Nazionale Paolo Griffa sperimenta continuamente per donare nuovo significato al concetto di accoglienza e degustazione. Il progetto del Caffè Nazionale è nato per poter avere un ristorante dai piatti di alta cucina, aperto tutto l’anno, pranzo e cena. Ma non solo. Ci sono anche le opzioni più dinamiche e più in linea con il modello del caffè, che troviamo sull’insegna. Le colazioni, e poi torte, monoporzioni, cioccolato di altissima qualità, molti prodotti dolci anche per l’asporto. E poi il pranzo, con la possibilità di assaggiare la cucina di Griffa in un più leggero light lunch, gli aperitivi e infine la cena. Con piatti capaci di esprimere grande sintonia tra la ricerca estetica e la capacità di proporre anche sapori e accostamenti semplici e immediati.

